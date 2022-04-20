Fırat Gül: "Kocaelispor kabuk değiştiriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Fırat Gül: "Kocaelispor kabuk değiştiriyor"

20.04.2022 21:12
Fırat Gül: "Kocaelispor kabuk değiştiriyor"

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, sezon sonu hedefine ulaşmak için kalan 5 final maçında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Kocaelispor kabuk değiştiriyor" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, sezon sonu hedefine ulaşmak için kalan 5 final maçında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Kocaelispor kabuk değiştiriyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, açıklamalarda bulundu.

Fırat Gül, "İki ekip de konumu gereği zor bir müsabaka oynadı. Bizim girdiğimiz pozisyonlar var, değerlendirmede sorun yaşadık. Rakibin hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağını biliyorduk. Ne öngördüysek onlarla örtüştü. 1-1 berabere kaldık. 5 final maçımız daha var. Sezon sonu hedefine ulaşmak için nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Kocaelispor kabuk değiştiriyor. Oyun tatminkar ama girdiğimiz pozisyonları olumlu sonuçlandırmak lazım. İyi mücadele ettik, iyi efor sarf ettik, bunu skora yansıtmamız lazım" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti

Spor Toto, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Gül: 'Kocaelispor kabuk değiştiriyor' - Son Dakika


Son Dakika
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
21:00 Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı!
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
20:56 OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde 15 milyon üye var
20:22 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı
19:44 Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!
19:40 Yapılan son ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir!
19:10 Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 21:25:59. #1.11#
SON DAKİKA: Fırat Gül: "Kocaelispor kabuk değiştiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement