Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 - İtalya: 1 - Son Dakika

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