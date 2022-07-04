Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde ilk etap, bu hafta oynanan 3. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. Üç hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından puan durumunda ilk sekizde yer alan Türkiye, A.B.D., Brezilya , İtalya , Çin, Japonya , Sırbistan ve Tayland takımları finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

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