Foça\'da TYF Yelken Ligi başladı, 2027 milli takımı için yaklaşık bin sporcu yarışacak

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun Türkiye Yelken Ligi yarış maratonu Techno 293 sınıfı MW Phokaia Beach Resort Kupası ilk ayak yarışlarıyla Foça'da başladı. TYF Yelken Ligi, 8 ayrı sınıf ve yaş kategorilerinde ekim, kasım, aralık aylarında yapılacak yarışlarla tamamlanacak. 2027 Yelken Milli Takımı'nın belirlenmesinde önemli rol oynayacak sezonun ilk ayak yarışlarında yaklaşık bin sporcu yarışacak. Yarışlar 1-5 Ekim'de Techno 293, 21-25 Ekim'de 470-420-29ER-RS Feva, 26-31 Ekim'de Ilca, 2-11 Kasım'da Optimist, 13-17 Kasım'da IQ Foil, 18-22 Kasım'da 2. Ayak Ilca ve 26-30 Kasım'da Wingfoil, 1-5 Aralık'ta, Funboard Slalom sınıfları yarışlarıyla tamamlanacak.

Yarışların açılış töreni ve basın lansmanına Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yönetim kurulu üyeleri, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, ETİK Başkan Yardımcısı Bilge Durdu İşler, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, basın mensupları, kulüp yetkilileri ve bazı milli sporcular katıldı. Özlem Akdurak törende Türk Yelken Milli Takımı'nın 2025 yılında Dünya'da ve Avrupa'da en fazla kürsü gören takım olduğunu, aynı başarıyı 2026 yılında da sürdürdüğünü ve şu ana kadar ülkemize 12 altın, 17 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 45 madalya kazandırdığını söyledi. Yelken sporunu sadece denize kıyısı olan illere değil, yapmaya uygun tüm illere yaymak için Anadolu Yelken Ligi'ni kurduklarını belirten Akdurak, olimpiyata ve tesisleşmeye yönelik hedefleri de dile getirdi.