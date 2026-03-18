FOMGET Kadın Futbol Takımı İftar Buluşması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, iftar programında bir araya geldi. Kulüp başkanı birlik vurgusu yaptı.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, düzenlenen iftar programında buluştu.

Kulüp başkanı Ahmet Güven, futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştirilen program,Göksu Parkı içindeki Başkent Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

İftar programında konuşan ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanı Ahmet Güven, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda aynı sofrada bir araya gelmek, aynı ekmeği paylaşmak en anlamlı değerlerimizden biridir. Bu akşam sadece bir iftar sofrasında değil; kardeşlik ve dayanışma duygularında buluşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABB FOMGET Spor Kulübü olarak sporu yalnızca bir müsabaka alanı olarak görmediklerini aktaran Güven, kulübün farklı branşlarda faaliyet gösterdiğini ve geniş bir spor ailesine dönüştüğünü ifade etti.

Futbol başta olmak üzere birçok branşta sporcuların Ankara'yı ve Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Güven, elde edilen başarıların disiplin ve emeğin sonucu olduğunu dile getirdi.

Güven, desteklerinden dolayı ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "Sayın başkanımızın spora ve gençliğe verdiği önem, Ankara'da sporun gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bizler de bu destekle Başkentimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, semazen gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:23:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.