Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak - Son Dakika
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Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak

01.08.2022 14:12
Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deneyimli İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak.

Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deneyimli İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak.

Takımdan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi.

Bu sezon sonunda Alpine takımından ayrılacak Alonso'nun gelecek sezondan itibaren Aston Martin'deki yeni takım arkadaşı ise Kanadalı Lance Stroll olacak.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, sezon sonunda Formula 1'den emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Alonso ise 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
Kaynak: AA

Sebastian Vettel, Aston Martin, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak - Son Dakika

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