Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak

Bu sezon sonunda Alpine takımından ayrılacak Alonso'nun gelecek sezondan itibaren Aston Martin'deki yeni takım arkadaşı ise Kanadalı Lance Stroll olacak.

Takımdan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi.

Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı

Kaynak: AA

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