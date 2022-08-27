Bu galibiyetle Lille 7 puana ulaşırken, Ajaccio ise bir puanda kaldı.

Kaynak: AA

Yusuf Yazıcı, Ajaccio, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajaccio'yu mağlup etti - Son Dakika

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