Fransa'nın başkenti Paris 'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile 18 numaralı seribaşı ABD'li Gauff kozlarını paylaştı. Swiatek, rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Polonyalı tenisçi daha 2020 yılında da şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek'in - Son Dakika

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