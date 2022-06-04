Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve toplam 68 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Swiatek, 2020 yılının ardından Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Polonyalı Swiatek - Son Dakika

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