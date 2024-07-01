Fransa, Belçika'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Fransa, Belçika'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Fransa, Belçika'yı 85. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransa, tarihinde 8. kez çeyrek finale yükseldi ve çeyrek finalde Portekiz - Slovenya maçının galibiyle eşleşecek.

01.07.2024 21:03
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Fransa, Belçika'yı 85. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa ile Belçika, son 16 turunda karşı karşıya geldi. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdük çaldığı müsabakaya Belçika, gruplarda oynadığı maçlardan farklı bir dizilişle çıktı. Avusturya karşılaşmasında burnunda kırık tespit edilen Fransızların yıldızı Mbappe, maskeyle oynadı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Fransızlar ikinci yarıya hızlı başladı. Tchouameni, Mbappe ve Griezmann ile pozisyonlara giren Fransızlar, kalesinde Lukaku'nun bir şutunda tehlike yaşadı. 83. dakikada de Bruyne'nin ceza yayı üzerinden yaptığı şutta kaleci Mike Maignan gole izin vermedi. Son bölümlerde ataklarını sıklaştıran Deschamps'ın öğrencileri 85. dakikada golü buldu. 62. dakikada Marcus Thuram'ın yerine oyuna dahil giren Kolo Muani'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta Vertonghen'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Casteels'i yanıltarak filelere gitti. Karşılaşmada başka gol olmazken Fransa bu golle sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda final oynadığı 2016 yılının ardından Fransa, tarihinde 8. kez çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz - Slovenya maçının galibiyle eşleşecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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