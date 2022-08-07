Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı - Son Dakika
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Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı

07.08.2022 00:04
Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.

Son şampiyon PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Achraf Hakimi ve 38. dakikada Marquinhos'un golleriyle 3-0 önde kapadı.

Başkent temsilcisi, 80 ve 86. dakikalarda rakip fileleri sarsan Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

PSG, gelecek hafta sahasında Montpellier'i ağırlayacak.

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Kaynak: AA

Paris Saint Germain, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı - Son Dakika

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