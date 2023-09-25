Fransa'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı - Son Dakika

Fransa'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı

Fransa\'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı
Son Güncelleme: 25.09.2023 13:07

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını duyurdu. Fransız Bakan, sporda katı bir laiklik rejiminin uygulanmasından yana olduklarını belirtti.

Fransa'da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.
Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı konuk olduğu France 3 kanalında duyurdu.

"SPORDA KATI BİR LAİKLİK REJİMİ UYGULANACAK"

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi. Fransız Bakan, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

FEDERASYONUN İÇ TÜZÜĞÜNDEKİ İLK MADDEDE YASAKLANIYOR

"Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor. Danıştay, 29 Haziran'da, kadın futbolcuların FFF'nin maçlarında başörtüsü takma yasağını onaylamıştı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı - Son Dakika
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