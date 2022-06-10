Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın , madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "Başta Fatma Damla Altın olmak üzere, Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz, Paralimpik Direktörümüz Aytunç Göz'ün nezaretinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rekor sporcu ile katılmak ve altın madalya kazanmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fransa'da altın madalyanın sahibi Fatma Damla Altın - Son Dakika

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