Dünya Kupası finalinde nefes kesen anlar! Messi'nin kendisine yaptığı harekete Mbappe aynı şekilde cevap verdi

Mpappe'nin intikamı acı oldu! Fransız futbolcu Messi'nin olay hareketine böyle yanıt verdi

Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası finalinde 23'te penaltıdan Messi ve 36'da Di Maria ile Arjantin öne geçti. Ancak Arjantin'in mutluluğu 80'de ve 82'de Mbappe'nin golleriyle sona erdi.

MESSİ EL HAREKETİ YAPTI

Attığı gol sonrası Fransızların kulübesine doğru yönelen Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. O anlar taraftarın kamerasına yansıdı.

MBAPPE'DEN YANIT 80'DE GELDİ



Mbappe'den yanıt ise 80. dakikada geldi. Yıldız oyuncu attığı gol sonrası Messi'nin yaptığı hareketin bir benzerini yaptı.