Dünya Kupası finalinde nefes kesen anlar! Messi'nin kendisine yaptığı harekete Mbappe aynı şekilde cevap verdi - Son Dakika
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Dünya Kupası finalinde nefes kesen anlar! Messi'nin kendisine yaptığı harekete Mbappe aynı şekilde cevap verdi

18.12.2022 20:58

Fransa'nın Arjantin karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 80 ve 81. dakikalarda Mbappe ile bulduğu gollerle beraberliğe getirdiği Dünya Kupası finalinde ilginç anlar yaşandı. Maçın 23. dakikasında takımını penaltıdan öne geçiren golü atan Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. Mbappe ise attığı golden sonra Messi'ye aynı şekilde karşılık verdi.

Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası finalinde 23'te penaltıdan Messi ve 36'da Di Maria ile Arjantin öne geçti. Ancak Arjantin'in mutluluğu 80'de ve 82'de Mbappe'nin golleriyle sona erdi.

MESSİ EL HAREKETİ YAPTI

Attığı gol sonrası Fransızların kulübesine doğru yönelen Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. O anlar taraftarın kamerasına yansıdı.

Dünya Kupası finalinde neler oluyor! Messi'nin kendisine yaptığı harekete Mbappe böyle yanıt verdi

MBAPPE'DEN YANIT 80'DE GELDİ

Mbappe'den yanıt ise 80. dakikada geldi. Yıldız oyuncu attığı gol sonrası Messi'nin yaptığı hareketin bir benzerini yaptı.

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Lionel Messi, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası finalinde nefes kesen anlar! Messi'nin kendisine yaptığı harekete Mbappe aynı şekilde cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası finalinde nefes kesen anlar! Messi'nin kendisine yaptığı harekete Mbappe aynı şekilde cevap verdi - Son Dakika
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