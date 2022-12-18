Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası finalinde 23'te penaltıdan Messi ve 36'da Di Maria ile Arjantin öne geçti. Ancak Arjantin'in mutluluğu 80'de ve 82'de Mbappe'nin golleriyle sona erdi.
MESSİ EL HAREKETİ YAPTI
Attığı gol sonrası Fransızların kulübesine doğru yönelen Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. O anlar taraftarın kamerasına yansıdı.
Mbappe'den yanıt ise 80. dakikada geldi. Yıldız oyuncu attığı gol sonrası Messi'nin yaptığı hareketin bir benzerini yaptı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası finalinde nefes kesen anlar! Messi'nin kendisine yaptığı harekete Mbappe aynı şekilde cevap verdi - Son Dakika