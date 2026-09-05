Fransız pilot Gasly, Monza'daki İtalya GP'sinde pole pozisyonunu kazandı - Son Dakika
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Fransız pilot Gasly, Monza'daki İtalya GP'sinde pole pozisyonunu kazandı

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Formula 1'de İtalya Grand Prix'sine Alpine'den Pierre Gasly ilk sırada başlayacak. Sıralama turlarında 1:21.786 ile en hızlı turu atan Fransız pilot, yarınki mücadelede Mercedes'ten Russell ve McLaren'den Piastri'yi geride bıraktı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Alpine takımının Fransız pilotu Pierre Gasly, ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Gasly, 1 dakika 21.786 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Gasly'nin 0.060 saniye gerisinde Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.180 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fransız pilot Gasly, Monza'daki İtalya GP'sinde pole pozisyonunu kazandı - Son Dakika

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