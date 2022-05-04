Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de

04.05.2022 11:12
Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de

EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı.

EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi zafer Bursaspor'a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague'de mücadele edecek. - BURSA

Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de
Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de

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SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı SPOR Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Euroleague, Bursaspor, Andorra, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de - Son Dakika


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