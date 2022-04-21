Frutti Extra Bursasporlu Andrews, 8'li finallerin en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika

ULEB Avrupa Kupası'nda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS???????'i uzatma sonunda 103-95 yenerek çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Andrew Andrews, 8'li finallerin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Sırp ekibi karşısında ortaya koyduğu 24 sayı, 8 ribaunt ve 10 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynayan 28 yaşındaki oyuncunun, MVP ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

"Triple double"ı iki ribauntla kaçıran Andrews, bu sezon Kevarrius Hayes'ten sonra MVP seçilen ikinci Bursasporlu oyuncu oldu.