Elazığspor\'da Fuat Bavuk affedildi

Elazığspor'da Karacabey Belediyespor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Fuat Bavuk affedildi.

Elazığspor'da Adem Çağlayan'ın ayrılığı sonrası Fuat Bavuk'la ilgili yeni bir karar alındı. Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; "Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakılan profesyonel futbolcumuz Fuat Bavuk ile ilgili kadro dışı kararı kaldırılmıştır. Futbolcumuz, yönetim kurulunun talimatı dahilinde A Takım çalışmalarına yeniden dahil edilmiştir" denildi.

Fuat bu sezon Elazığspor formasıyla 21 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti. - ELAZIĞ