Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri

31.03.2022 10:37
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde ABD ve Meksika, finallere katılma hakkı kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde ABD ve Meksika, finallere katılma hakkı kazandı.

CONCACAF Elemeleri, 14. haftada oynanan 4 maçla sona erdi.

Meksika, sahasında El Salvador'u 2-0 yenerek grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası bileti aldı.

ABD, Kosta Rika deplasmanında 2-0 kaybetmesine rağmen grubu üçüncü bitirerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kıtalar arası play-off oynama şansı elde eden grup dördüncüsü Kosta Rika, Yeni Zelanda ile eşleşti.

Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen lider Kanada, deplasmanda Panama'ya 1-0 kaybetti. Grubun diğer maçında ise Jamaika, evinde Honduras'ı 2-1 mağlup etti.

YORUMLAR
500
İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler Muaz Ergezen: 'Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyoruz' Muaz Ergezen: 'Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyoruz'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dünya Kupası, Sonora, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
10:03 Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Tuğrul, Canan'ın tavsiyesini dinler
09:57 2 aydır aranıyordu! Hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement