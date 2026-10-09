Süper Lig'de 7, 1. Lig'de 9, 2. ve 3. Lig'de 6. hafta heyecanı

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 7, Trendyol 1. Lig'e 9, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e ise 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Artı Değer Vanspor-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

14.30 12 Bingölspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

15.00 Ankara Demirspor-Kütahyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

11 Ekim Pazar:

14.00 Serikspor-Adana 01 FK (Isparta Atatürk)

15.30 Karacabey Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.30 Sultan Su İnegölspor-Fethiyespor (İnegöl İlçe)

16.00 Erzincan Futbol Yatırımları-Beyoğlu Yeni Çarşı (Erzincan 13 Şubat Şehir)

17.00 52 Orduspor-Kırklarelispor (19 Eylül)

19.00 Sakaryaspor-Ekinciler İskenderunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:

14.30 Sebatspor-68 Aksaray Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Ankaraspor-İnegöl Kafkasspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.30 Çorluspor 1947-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (General Basri Saran)

15.30 Arkent Arnavutköy Belediyesi-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Bolluca)

19.00 Aliağa Futbol-Menemen FK (Aliağa Atatürk)

19.00 Muşspor-GMG Kastamonuspor (11 Nisan)

11 Ekim Pazar:

15.00 Hatayspor-Seza Çimento Elazığspor (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

15.30 Güzide Gebzespor-Efor Çay Erbaaspor (Aleattin Kurt)

19.00 Adana Demirspor-Somaspor (Yeni Adana)

Nesine 3. Lig

1. Grup

11 Ekim Pazar:

14.30 Tokat Belediyespor-Zonguldakspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.30 Amasyaspor-Silivrispor (12 Haziran)

14.30 Fatsa Belediyespor-Beykoz Anadoluspor (Fatsa İlçe)

15.00 Karadeniz Ereğli 1980-Yalova FK 77 (Şehit Vefa Karakurdu)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Pazarspor (Düzce Şehir)

15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Karabük İdmanyurdu (İBB 100. Yıl)

15.30 Kartal Bulvar Kartalimenspor-Orduspor 1967 (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.30 Gölcükspor-Galataspor (Gölcük Şehir)

15.30 Büyükçekmecegücü FK-İnkılap Futbol (Tepecik Şenol Güneş)

2. Grup

11 Ekim Pazar:

15.00 Alanya 1221-Bursa Yıldırımspor (Milli Egemenlik)

15.30 Denizli İdmanyurdu 1959-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)

15.30 Söke 1970-Bigaspor (Söke İlçe)

15.30 Uşakspor-Altay (Uşak 1 Eylül)

15.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Kepezspor (Gemlik Atatürk)

19.00 Karşıyaka-Eskişehir Anadoluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Balıkesirspor-1922 Akşehirspor (Soma Nazım Yavuz)

19.00 Eskişehirspor-Etimesgutspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

19.00 Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G. (Yeni Buca)

3. Grup

11 Ekim Pazar:

14.30 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 (Faruk Çelik)

14.30 Diyarbekirspor-Kırıkkale FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Kızıltepe İlçe)

15.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Ağrı 1970 (Kırşehir Ahi)

15.00 Açıkalın Erciyes 38-Adanaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Ayos Osmaniyespor (Mersin)

19.00 Niğde Belediyespor-Karaman FK (Niğde 5 Şubat)

12 Ekim Pazartesi:

15.00 Adana Adaletgücüspor-1964 Silifkespor (Yeni Adana)