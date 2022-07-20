Kayserispor Teknik Direktörü Atan: "İyi yoldayız, inşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor Teknik Direktörü Atan: "İyi yoldayız, inşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz"

20.07.2022 20:52

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Alanyaspor'u konuk etti.

Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Hosseini, Campanharo, Carole, Ali Kerimi, Kemen, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah Başsan ve Gavranovic 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un 11'inde ise Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, da Costa, Fatih Aksoy, Candeias, Balkovic, Furkan Bayır, Oğuz Aydın ve Ümit Akdağ yer aldı.

Kayserispor'un gollerini 30. dakikada Gavranovic, 42. dakikada Bertolacci atarken, Alanyaspor'un tek golünü de sarı-kırmızılı oyuncu Hosseini kendi kalesine kaydetti.

Mücadele, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, lig maçı gibi bir maç olduğunu söyledi.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Atan, "Güzel motivasyon bizim için. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Çocuklar gerçekten bize çok iyi cevap veriyorlar sahada. Kendimizi bu yüzden çok şanslı hissediyoruz. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var burada. Rahatız, çok iyi çalışıyoruz, yoruluyoruz ama karşılığını yavaş yavaş sahada almak istiyoruz ve alıyoruz gibi gözüküyor. Zor fikstür var. Zor bir sezon bizi bekliyor. O yüzden iyi çalışıyoruz, iyi yoldayız inşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz." dedi.

Atan, 3 farklı oyun taktiğini çok iyi şekilde oynamaları gerektiğini ve bunun için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Atan: 'İyi yoldayız, inşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti
20:59 Emekli kadından CHP'li heyete tepki gösterdi: Hiçbir şey pahalı değil, zamları zenginler yapıyor
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:40 Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 21:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor Teknik Direktörü Atan: "İyi yoldayız, inşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement