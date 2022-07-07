Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağı kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağı kaldırıldı

07.07.2022 10:51
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağı kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulması halinde, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a yükseltildi.Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu ise devam edecek. Ayrıca, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecek.


- İstanbul
YORUMLAR
500
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimleri 7 Temmuz'da yapılacak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimleri 7 Temmuz'da yapılacak Spor Toto 1'inci Lig'de fikstür çekildi Spor Toto 1'inci Lig'de fikstür çekildi
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:05:29. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement