Futbol menajeri Şahan mesleğinin zorluklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol menajeri Şahan mesleğinin zorluklarını anlattı

19.05.2022 11:18
Futbol menajeri Şahan mesleğinin zorluklarını anlattı

Ünlü futbolcu Olcay Şahan'ın ağabeyi Osman Şahan, futbol oynamanın verdiği deneyimlerin ardından futbol menajerliği yapmaya başladı.

Ünlü futbolcu Olcay Şahan'ın ağabeyi Osman Şahan, futbol oynamanın verdiği deneyimlerin ardından futbol menajerliği yapmaya başladı. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Osman Şahan, mesleğin zorluklarından bahsederek hedeflerinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Kayseri'de dünyaya gelen ve genç yaşlarda futbol oynamaya başlayan Osman Şahan, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımının da formasını girdi. Profesyonelliğe adım atacağı esnada geçirdiği büyük bir sakatlık nedeniyle futbol kariyerine veda etmek zorunda kalan Osman Şahan, daha sonra futbol oynamanın verdiği deneyimler ile meslek hayatına menajer olarak devam etmeye başladı. Mesleğinin ilk yıllarında küçük işlere imza atıp isimsiz transferler yapan Şahan, daha sonra büyük transferler gerçekleştirerek adından söz ettirmeyi başardı.

Kardeşi Olcay Şahan'ın da menajerliğini üstlenen Osman Şahan, 10 yıl boyunca kardeşini temsil etti. Olcay Şahan'ın meslek hayatındaki önemli adımlarda hep yanında olan Osman Şahan, onun Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımlar da dahil olmak üzere diğer transferlerinde de yer aldı. Almanya'da ve Türkiye'de birkaç transferi daha yapan başarılı menajer Şahan, profesyonel olarak 15 yıldır çalışıyor. Şu anda Almanya'nın en büyük menajerlik ajansı ile çalışan Şahan, Bundesliga'da bazı futbolcu ve teknik direktörlerin de temsilciliğini yapıyor.

İçinde bulunduğu meslek dalını büyük bir tutku ile gerçekleştiren ve bu alana yeni yönelenlere örnek olan futbol menajeri Osman Şahan, "Elbette her çalışma hayatı beraberinde yoğun günleri de getirecektir. Fakat bu mesleğin içinde yer alırken gündüzün ve gecenin birbirine karıştığını belirtmeliyim. Bundan dolayı kendinize ve özel hayatınıza vakit ayırmak bazı zamanlarda oldukça zor oluyor. Ayrıca bu işte yer alanların son derece dikkatli ve önsezilerinin kuvvetli olması gerekiyor. Böylece temsil edilen kişinin geleceği hakkında iyi işler çıkarmaya çalışırken onun için en doğru seçimleri sezinleyebiliyor ve çalışmalarınızı bu yönde tutabiliyorsunuz. Bunu başarabilmek ise çok çalışmak ve araştırmacı olmaktan geçiyor. Sıkı bir disiplin ile kendi sınırlarınızı belirleyebilir, onu aşmak için gayret edebilir ve menajeri olduğunuz kişinin meslek hayatında önemli bir rol oynayabilirsiniz. Hayatta yaşanan büyük zorlukların aslında sükseye sahip günlerin değerini daha iyi anlamak için var olduğunu da eklemeliyim" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol menajeri Şahan mesleğinin zorluklarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:41:42. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol menajeri Şahan mesleğinin zorluklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement