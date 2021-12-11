Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 67 Erkam Reşmen), Fethi Özer, Bregu (Dk. 90 Arda Hilmi Şengül), Hakan Bilgiç, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Bertu Alican Özyürek (Dk. 71 Novak), Berk Yıldız
Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 79 Kingsley), Tetteh (Dk. 90 Muhammet Ömer Çakı), Donkor, Uğurcan Yazğılı, Roche (Dk. 46 Rüştü Hanlı)?, İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 89 Harun Kaya), Fıratcan Üzüm
Sarı kartlar: Dk. 45 Roshi, Dk. 67 Erkam Reşmen, Dk. 90 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor), Dk. 46 Rüştü Hanlı, Dk. 90 Benasser (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Beypiliç Boluspor ile Adanaspor, 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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