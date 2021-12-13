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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.12.2021 12:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gençlerbirliği: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Balıkesirspor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Kutluhan Bilgiç

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Bursaspor: Alper Akarsu

19.00 Adanaspor- İstanbulspor: Emre Kargın

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Manisa, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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