Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gençlerbirliği: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Balıkesirspor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka
19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Kutluhan Bilgiç
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Bursaspor: Alper Akarsu
19.00 Adanaspor- İstanbulspor: Emre Kargın
Kaynak: AA
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