Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Dk. 82 Ömürcan Artan), Arda Kızıldağ, Gökhan Gül (Dk. 74 Sallalich), Kerem Can Akyüz (Dk. 74 Muhammed Bayır), Grechyshkin, Tshibola, Aksel Aktaş, Barış Alıcı (Dk. 74 Mert Kula), Musa Şahindere (Dk. 82 LuaLua), Lima
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 82 Ndiaye), Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Ba (Dk. 75 Emre Özer), Cem Çelik (Dk. 64 Emir Şenocak), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 64 Mahdi Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Toni Gomes, Ahmet Sağat
Goller: Dk. 6 Metehan Mert, Dk. 57, 63 ve 78 Lima, Dk. 90+3 Tshibola (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 24 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 30 Gökhan Gül, Dk. 48 Kerem Can Akyüz, Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 90 LuaLua (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında NasaDoge Menemenspor'u 5-0 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor