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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

12.02.2022 18:14
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Burak CansızMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 74 Pinto), Abdullah Durak (Dk. 79 Hasan Hüseyin Acar), Mehmet Murat Uçar (Dk. 74 Geraldo), Zahid, Ali Kaan Güneren (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Burak Cansız

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 74 Pinto), Abdullah Durak (Dk. 79 Hasan Hüseyin Acar), Mehmet Murat Uçar (Dk. 74 Geraldo), Zahid, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 İshak Çakmak), Owusu, Eren Derdiyok (Dk. 89 Cem Ekinci)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 59 Okan Erdoğan), Topalli, Ferhat Yazgan (Dk. 86 Muammer Sarıkaya), Ethemi (Dak. 86 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 Emir Kaan Gültekin)

Gol: Dk. 23 Ethemi (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 56 Ologo, Dk. 90+5 Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Abdioğlu, Dk. 40 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Ferhan Yazgan, Dk. 83 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

İstanbulspor'un kalecisi Muhammed Alperen Uysal, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü ve konuk ekibin değişiklik hakkı kalmadığı için son bölümde kaleye orta saha oyuncusu Melih Kabasakal geçti. İstanbulspor, son bölümünde futbolcusunun kaleye geçtiği ve 9 kişi tamamladığı maçı kazanarak rakibine sahasında bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.

Maçın sonunda da gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri sahaya yabancı madde atan protokol tribünün altındaki bölüme müdahale etti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis birkaç taraftarı gözaltına aldı.

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Hasan Hüseyin Acar, Serdar Diyadin, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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