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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.02.2022 22:17
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bitci TimsahHakemler: Emre Kargın, Emre Çelimli, Hüseyin AylakBursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 80 Mehmet Erdem Uğurlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 45 Yusuf Türk), Tuğbey Akgün (Dk.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Emre Kargın, Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 80 Mehmet Erdem Uğurlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 45 Yusuf Türk), Tuğbey Akgün (Dk. 60 Bifouma), İsmail Yüksek, Namık Alaskarov (Dk. 80 Vefa Temel), Pedro

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Bardhi, Diack, Samet Asatekin, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Mustafa Emre Can), Ahmet Yazar (Dk. 46 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 90 Tayfun Akdoğan)

Gol: Dk. 87 Ezeh (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 26 Rotman, Dk. 67 Samet Asatekin (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Bardhi, Dk. 90 İsmail Konuk (Tuzlaspor), Dk. 49 Pedro, Dk. 72 Mert Yılmaz, Dk. 82 Vefa Temel (Bursaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Enver Cenk Şahin, Burak Altıparmak, Mehmet Erdem, Mert Yılmaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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