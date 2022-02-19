Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

19.02.2022 20:56
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Necmi KadıoğluHakemler: Davut Dakul Çelik, Emir Eray Eyisoy, Emrah ÜnalTuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 66 Ahmet Yazar), Çekdar Orhan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Safa Kınalı (Dk. 79 Onat Kutay Kurt), Ezeh (Dk.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emir Eray Eyisoy, Emrah Ünal

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 66 Ahmet Yazar), Çekdar Orhan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Safa Kınalı (Dk. 79 Onat Kutay Kurt), Ezeh (Dk. 88 Metincan Cici)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı, Atila Turan, Mandjeck, İlyas Kubilay Yavuz, Kolovos (Dk. 68 Mehmet Taş), Rasheed (Dk. 68 Diop), Benhur Keser, Gueye

Sarı kartlar: Dk. 14 Diack, Dk. 34 Mustafa Emre Can, Dk. 90+2 Emre Koyuncu (Tuzlaspor), Dk. 50 Mandjeck, Dk. 55 Mazlum Demir (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor ile Kocaelispor golsüz berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısına çıktı Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısına çıktı METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN: GÜVENLİKLER GÖREVİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRMEMİŞTİR METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN: GÜVENLİKLER GÖREVİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRMEMİŞTİR

Ferhat Öztorun, İsmail Konuk, Emre Can, Emrah, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:58 Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Haksız fiyat artışının önüne geçmek yeni sistem geliştirildi
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 21:06:40. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement