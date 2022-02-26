Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

26.02.2022 21:13
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Ogün KamacıGençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere, Grechyshkin, Serdarcan Eralp (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Lima, LuaLua (Dk. 85 Tshibola), Eleke (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere, Grechyshkin, Serdarcan Eralp (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Lima, LuaLua (Dk. 85 Tshibola), Eleke (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Dk. 60 Bilalli), Kore (Dk. 82 Anıl Taşdemir), Cumali Bişi (Dk. 61 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 70 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk. 61 Birol Parlak), İbrahim Halil Çolak, Ambrose

Goller: Dk. 29 ve 67 Eleke (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Musa Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 84 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 33'e yükseltirken, son sıradaki Balıkesirspor 11 puanda kaldı.

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Gençlerbirliği, Ramazan Köse, Kemal Mavi, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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