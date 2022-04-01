Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.04.2022 21:52
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikTuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Diack, Mehmet Coşkun (Dk 83 Samet Asatekin), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Çekdar Orhan (Dk. 67 Kulakov), Ahmet Yazar (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Diack, Mehmet Coşkun (Dk 83 Samet Asatekin), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Çekdar Orhan (Dk. 67 Kulakov), Ahmet Yazar (Dk. 83 Sedat Şahintürk), Safa Kınalı (Dk. 60 Harris)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 70 Napoleoni), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 82 Hüseyin Atakan Üner), Camara (Dk. 82 Mrsic), Del Valle, Bammou

Goller: Dk. 15 Ahmet Yazar (Tuzlaspor), Dk. 56 Del Valle (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Ferhat Öztorun, Dk. 88 Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Dk. 83 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Tuzlaspor ile Ümraniyespor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvetin müdahalesi sonrasında gerginlik sona erdi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Son dakika! Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası

Ferhat Öztorun, Erkan Akbulut, Ahmet Yazar, Emre Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement