Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

10.04.2022 18:24
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Oğuzhan Aksu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet AkıncıkNasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 63 Sabbah), Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Mahmut Akan), Muhammed Himmet Ertürk, Cem Çelik (Dk.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 63 Sabbah), Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Mahmut Akan), Muhammed Himmet Ertürk, Cem Çelik (Dk. 63 Emir Şenocak), Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Toni Gomes), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 71 Kehinde)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 83 Tuncer Duhan Aksu), Topalli (Dk. 88 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya, Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 77 Berkay Görmez), Rroca (Dk. 77 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Mertan Caner Öztürk)

Goller: Dk. 37 ve 65 Topalli, Dk. 58 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 60 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Batuhan Şen, Dk. 71 Seyfettin Anıl Yaşar (NasaDoge Menemenspor), Dk. 45+1 Rroca (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3 Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3 Menemenspor'un rakibi İstanbulspor Menemenspor'un rakibi İstanbulspor

Gökhan Memişoğlu, Cem Çelik, Menemen, Himmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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