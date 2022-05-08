Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.05.2022 18:00
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Orkun AktaşGençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Aksel Aktaş), Sallalich (Dk. 84 Musa Şahindere) Lima (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Orkun Aktaş

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Aksel Aktaş), Sallalich (Dk. 84 Musa Şahindere) Lima (Dk. 90+3 İlker Karakaş)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Süleyman Koç (Dk. 73 Malle), Gökhan Kardeş (Dk. 65 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Batuhan Artarslan (Dk. 65 Alican Özfesli), Estrela, Novikovas, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Olanare (Dk. 80 Shala)

Goller: Dk. 4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 24 Sallalich, Dk. 59 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 82 Sallalich, Dk. 88 Ramazan Köse (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde kalma adına önemli bir galibiyet alan Gençlerbirliği, bu sonuçla puanını 45'e yükseltti.

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Muhammed Bayır, Ramazan Köse, Burak Şeker, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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