Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Orkun Aktaş
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Aksel Aktaş), Sallalich (Dk. 84 Musa Şahindere) Lima (Dk. 90+3 İlker Karakaş)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Süleyman Koç (Dk. 73 Malle), Gökhan Kardeş (Dk. 65 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Batuhan Artarslan (Dk. 65 Alican Özfesli), Estrela, Novikovas, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Olanare (Dk. 80 Shala)
Goller: Dk. 4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 24 Sallalich, Dk. 59 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 82 Sallalich, Dk. 88 Ramazan Köse (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Ligde kalma adına önemli bir galibiyet alan Gençlerbirliği, bu sonuçla puanını 45'e yükseltti.
Kaynak: AA
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