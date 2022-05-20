Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.05.2022 19:07
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sinan ErtinğüBeypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 51 Bülent Cevahir), Tugay Kacar (Dk. 71 Erdem Can Polat), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak, Ali Keten (Dk. 70 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sinan Ertinğü

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 51 Bülent Cevahir), Tugay Kacar (Dk. 71 Erdem Can Polat), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak, Ali Keten (Dk. 70 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk. 71 Diarrassouba), Bertu Alican Özyürek (Dk. 81 Talha Erdoğan), Berk Yıldız, Balaj

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Kubilay Aktaş (Dk. 71 Metehan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 81 Kenan Fakılı), Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Gökberk Efe (Dk. 58 Ahmet Dereli), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya

Goller: Dk. 32 Balaj, Dk. 89 Erdem Can Polat (Beypiliç Boluspor), Dk. 52 Şeref Özcan (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 35 Kubilay Aktaş, Dk. 57 Serhat Öztaşdelen, Dk. 88 Ali Dere (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Altınordu: 1 Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 Altınordu: 1 Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu Uyuşturucu operasyonunda 895 adet hap ele geçirildi: 2 tutuklu
Kaynak: AA

Bülent Cevahir, Erdem Can, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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