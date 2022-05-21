Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.05.2022 18:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal ElmasGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Dk. 46 Ömürcan Artan), Abdullah Şahindere (Dk. 83 İlker Karakaş), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 71 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Sallalich (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Dk. 46 Ömürcan Artan), Abdullah Şahindere (Dk. 83 İlker Karakaş), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 71 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Sallalich (Dk. 83 Serdarcan Eralp), LuaLua (Dk. 83 Tshibola), Sandro Lima

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Anıl Demir, Vrsajevic, Alim Öztürk, Mustafa Eser, Ercan Coşkun (Dk. 63 Faruk Can Genç), Mustafa Can Karagöz, Hasic (Dk. 63 Bammou), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Dk. 70 Oğuz Gürbulak), Mrsic (Dk. 77 Atalay Babacan), Del Valle (Dk. 69 Onur Ayık), Camara

Goller: Dk. 2 ve 36 Del Valle, Dk. 50 Mrsic, Dk. 80 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 11 ve 59 Sandro Lima (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 56 Abdullah Şahindere, Dk. 89 Tshibola (Gençlerbirliği), Dk. 71 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 4-2 yendi.

Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen konuk ekip, Spor Toto 1. Lig'i 70 puanlı lider MKE Ankaragücü'nün ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4 Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz
Kaynak: AA

Muhammed Bayır, Übeyd Adıyaman, Gençlerbirliği, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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