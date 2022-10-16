Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Anıl Usta
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik (Dk. 64 Emirhan Delibaş), Emre Çolak, Atanga (Dk. 64 Hasic), İsmail Köybaşı, Tarık Çamdal, (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Marko Kvasina, David Tijanic (Dk. 74 Ali Akman)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rotman, Mata, Yahaya (Dk. 87 Savic), Adeniyi (Dk. 89 Çekdar Orhan), Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür, (Dk. 89 Muhammed Demirci), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Dk. 85 İbrahim Has), Sadi Karaduman
Goller: Dk. 45+1 ve Dk. 73 Mata (Tuzlaspor)
Kırmıza kartlar: Dk. 78 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 78 Emre Çolak (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 79 Erol Can Akdağ, Dk. 90+5 Çekdar Orhan (Tuzlaspor), Dk. 90+4 Hasic (Göztepe)
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.
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