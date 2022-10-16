Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.10.2022 18:20
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gürsel Aksel StadyumuHakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Anıl UstaGöztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik (Dk. 64 Emirhan Delibaş), Emre Çolak, Atanga (Dk. 64 Hasic), İsmail Köybaşı, Tarık Çamdal, (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Anıl Usta

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik (Dk. 64 Emirhan Delibaş), Emre Çolak, Atanga (Dk. 64 Hasic), İsmail Köybaşı, Tarık Çamdal, (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Marko Kvasina, David Tijanic (Dk. 74 Ali Akman)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rotman, Mata, Yahaya (Dk. 87 Savic), Adeniyi (Dk. 89 Çekdar Orhan), Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür, (Dk. 89 Muhammed Demirci), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Dk. 85 İbrahim Has), Sadi Karaduman

Goller: Dk. 45+1 ve Dk. 73 Mata (Tuzlaspor)

Kırmıza kartlar: Dk. 78 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 78 Emre Çolak (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 79 Erol Can Akdağ, Dk. 90+5 Çekdar Orhan (Tuzlaspor), Dk. 90+4 Hasic (Göztepe)

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

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Kaynak: AA

Ekrem Kılıçarslan, Aydın Murat, Emre Çolak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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