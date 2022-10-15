Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesinde Konyaspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular ile hakemler seremoniye baretle çıkarak Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçileri andı. Taraftarlar da her 2 takım oyuncularını alkışlarla kutladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Konyaspor, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep spor haberi... Konyaspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular maça baretle çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.