Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Karim Hafez, Jospin, Mallan (Dk. 90+4 Mert Miraç Altıntaç), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 78 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Berkan Kutlu (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Emre Kılınç (Dk. 46 Cicaldau), Babel (Dk. 64 Feghouli ), Diagne
Kırmızı kart: 90+5 Sumudica (Teknik direktör) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jospin, Dk. 69 Sadık Çiftpınar, Dk. 83 Mallan, Dk. 84 Karim Hafez, Dk. 90+5 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 59 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 88 Feghouli (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşması 0-0 tamamlandı.
46. dakikada Galatasaray'ın sol kanatta gelişen atağında Van Aanholt topu ceza sahasına gönderdi. Topla kale sahası içinde buluşan Diagne'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
74. dakikada sol çarpazdan topu ceza sahasına sokan Van Aanholt'un çektiği şutta, meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
90+2. dakika konuk ekibin orta sahadan gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Ertaç Özbir topu kornere gönderdi.
90+4. dakikada ceza yayının önünde Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda, top kalenin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Kaynak: AA
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