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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

29.11.2021 20:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan YemişkenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, JahovicFenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz,...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, Jahovic

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer, Zajc, Crespo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Serdar Dursun

Gol: Dk. 40 Jahovic (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 42 Zajc (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, ev sahibin ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

33. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Berke topu uzaklaştırdı.

34. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

43. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in doğrudan kaleye doğru giden topunu, kaleci Berke son anda kornere uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

İrfan Can Eğribayat, Bahtiyar Birinci, Mete Kalkavan, Berkan Emir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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