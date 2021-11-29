Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, Jahovic
Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer, Zajc, Crespo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Serdar Dursun
Gol: Dk. 40 Jahovic (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 42 Zajc (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, ev sahibin ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
33. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Berke topu uzaklaştırdı.
34. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
40. dakikada Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
43. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in doğrudan kaleye doğru giden topunu, kaleci Berke son anda kornere uzaklaştırdı.
İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamlandı.
Kaynak: AA
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