Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Tarık Ongun, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil (Dk. 76 Trondsen), Berat Özdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Bakasetas (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 64 Siopis), Cornelius (Dk. 77 Koita)
Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Can Çamoğlu (Dk. 30 Sadık Baş), Falette, Adekugbe, Sackey, Riberio (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım), Burak Öksüz (Dk. 46 Popov), Saint-Louis (Dk. 46 El Kaabi), Lobjanidze (Dk. 46 Muhammed Mert), Diouf
Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 38 Cornelius (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.
46. dakikada sağdan yapılan ortada Muhammed Mert'in topuk pasında altı pas içinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu güçlükle çıkardı.
58. dakikada Popov'un soldan ortasında, Diouf'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
60. dakikada Muhammed Mert'in pasında ceza alanı sol çaprazında Diouf'un sert şutunda, top üsten auta gitti.
75. dakikada Cornelius'un pasında uygun durumdaki Siopis'in şutunda, kaleci Munir topa sahip oldu.
87. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Munir yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Munir topu kornere çeldi.
Karşılaşma Trabzonpor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: AA
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