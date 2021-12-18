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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.12.2021 20:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat AltanAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Novais, Efecan Karaca, DiedhiouAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat Altan

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Novais, Efecan Karaca, Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Bjarnason, Stambouli, Vargas, Balotelli

Goller: Dk. 26 Vargas, Dk. 43 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 30 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 23 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısını, konuk ekip 2-1 önde bitirdi.

4. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Gökhan İnler, topu yerden Balotelli'ye çıkardı. Topla ceza sahası yayı dışına kadar gelen Balotelli'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu kontrol etti.

20. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais, yerden rakip ceza sahasına ortaladı. Umut Güneş'in bekletmeden köşeye gönderdiği topu kaleci Muric, uzanarak çıkardı.

26. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün rakip ceza sahası sağından içeriye girerek yerden ortasını çıkardı. Vargas'ın gelişine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

30. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip alanda topla buluşan Novais'ın pasıyla topla buluşan Diedhiou, kaleciyi geçip topu filelere gönderdi: 1-1.

43. dakikada Adana Demrispor bir kez daha öne geçti. Vargas'ın soldan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Balotelli, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 2-1 önde tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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