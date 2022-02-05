Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.02.2022 16:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, CorneliusKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan...

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik, Ahmet Engin, Ben Quanes, Hajradinovic, Umut Bozok

Gol: Dk. 6 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Dorukhan Toköz (Trabzonspor) Dk. 42 Eren Elmalı (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Ben Quanes'in sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde Umut Bozok'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

6. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Visca'nın sert ve düzgün vuruşunda, top üst direğin altına çarparak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkteki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

20. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

21. dakikada Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı faul atışında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Travnik'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

YORUMLAR
500

Ertuğrul Taşkıran, Dorukhan Toköz, Uğurcan Çakır, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:53 Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
16:35 Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?
16:34 İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 17:01:16. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement