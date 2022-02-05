Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.02.2022 17:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür ErtemVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen (Dk. 75 Burak Bekaroğlu), Caner Erkin, Toure, Emre Mor (Dk. 86 Münir Levent Mercan), Biglia, Bistrovic (Dk. 75 Jimmy Durmaz), Ahmed Musa (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür Ertem

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen (Dk. 75 Burak Bekaroğlu), Caner Erkin, Toure, Emre Mor (Dk. 86 Münir Levent Mercan), Biglia, Bistrovic (Dk. 75 Jimmy Durmaz), Ahmed Musa (Dk. 75 Adnan Uğur (Dk. 90+3 Zukanovic), Borini

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi, Hafez, Aabid, Donsah (Dk. 59 Kenan Özer), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Adem Büyük), Mounir (Dk. 67 Mert Miraç Altıntaş), Azubuike, Dicko

Gol: Dk. 63 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 7 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 37 Donsah, Dk. 47 Campi, Dk. 62 Mounir, Dk. 83 Kenan Özer, Dk. 90+5 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
500

Fatih Karagümrük, Burak Bekaroğlu, Salih Dursun, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
17:32 Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi
17:19 Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik
17:18 Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş
17:17 Suriyelilere yönelik önyargılar pik yaptı: Ülkelerine dönsünler, iş kurmasınlar, Suriyeliyle evlenmem, mahallemde istemem!
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 18:11:08. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement