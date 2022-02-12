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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.02.2022 17:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman ÖzayGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 19 Süleymanov)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Osayi Samuel, Valencia

Goller: Dk. 2 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 30 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 43 Chiquinho (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

2. dakikada GZT Giresunspor atağında Sergio soldan getirdiği topu Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun ara pasında topla buluşan Chiquinho, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışına yaptığı ortada Zajc topla buluştu. Zajc'ın ceza sahası ön çizgisinin dışından yaptığı vuruşunda, top az farkla auta gitti.

11. dakikada sol kanattan Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir, topa vuramadı. Diabate önünde kalan topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

28. dakikada Nazım Sangare'nin defansın arkasına attığı uzun top Valencia'nın önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

30. dakikada GZT Giresunspor defanstan çıkmak isterken topu Traore'den kapan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı defansın arkasına sarkan Valencia'ya aktardı. Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

43. dakikada Traore'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Flavio'nun boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top Altay Bayındır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

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Erdinç Sezertam, Giresunspor, Okan Kocuk, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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