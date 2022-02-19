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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.02.2022 15:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet ÇavuşÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 55 Adem Büyük), Kenan Özer (Dk. 46 Karim Hafez), Sadık Çiftpınar, Mehdi Zeffane, Azubuike, Donsah (Dk. 46 Ndong), Mounir (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 55 Adem Büyük), Kenan Özer (Dk. 46 Karim Hafez), Sadık Çiftpınar, Mehdi Zeffane, Azubuike, Donsah (Dk. 46 Ndong), Mounir (Dk. 84 Rahman Buğra Çağıran), Dicko (Dk. 88 Mert Miraç Altıntaş)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Doğukan Sinik (Dk. 70 Floranus), Güray Vural, Kudriashov, Poli (Dk. 58 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 46 Mehmedi), Fernando, Ndao (Dk. Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 83 Wright)

Goller: Dk. 7 Luiz Adriano, Dk. 59 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 88 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 46 Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

51. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.

54. dakikada Dicko'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karim Hafez'in şutunda, Boffin topu kurtardı.

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında topla buluşan Luiz Adriano, pasını ceza yayının gerisindeki Fernando'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen üst direğe de çarparak çizgiyi geçti: 0-2.

74. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Adem Büyük'ün şutunda top üst direkten döndü.

88. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan Rahman Buğra Çağıran'ın sert vuruşunda, yakın köşede üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı.

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Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Ertaç Özbir, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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