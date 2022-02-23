Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.02.2022 21:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Djilobodji, Caulker, Sagal, Kitsiou (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Djilobodji, Caulker, Sagal, Kitsiou (Dk. 90+1 Oğuz Ceylan), Doğan Erdoğan, Maxim, Furkan Soyalp, Figueriedo, Muhammet Demir

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Philip, Hadadi, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+4 Mert Miraç Altıntaş), Ndong, Zeffane, Azubuke, Karim Hafes, Mustafa Eskihalleç, Nshimirimana (Dk. 78 Donsah), Dicko

Sarı kartlar: Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 70 Philip (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

54. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen takımın atağında Figueriedo ceza sahasında çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Ceza sahası içerisinde önünde topu buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

62. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın açtığı ortaya kafayla karşılayan Karim Hafes'in vuruşanda top kalenin sağından dışarı çıktı.

72. dakikada Gaziantep FK'dan Muhammet Demir'in ceza sahası içerisinde çektiği şuta uzanan kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueriedo'nun yerden pasına penaltı noktası yakınında Muhammet Demir'in gelişine vuruşunu kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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23 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 23 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Muhammet Demir, Gaziantep FK, Günay Güvenç, Ümit Öztürk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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