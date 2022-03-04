Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.03.2022 21:10
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet ÇiçekÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi, Haddadi, Karim Hafez, Azubuike, Rahman Buğra Çağıran, Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Mounir, DickoAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi, Haddadi, Karim Hafez, Azubuike, Rahman Buğra Çağıran, Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Mounir, Dicko

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Vargas, Bjarnason, Balotelli

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

4. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Samet kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Balotelli'nin kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından auta gitti.

24. dakikada Mounir'in sol kanattan kullandığı kornerde Nshimirimana arka direkte kafayı vurdu, kaleci Muric topu direğin dibinden kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kale alanına iyi hareketlenen Balotelli'nin yakın mesafeden dokunuşunda son anda hamle yapan Campi'ye çarpan top üstten kornere gitti.

34. dakikada Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Stambouli'nin içeri çevirdiği topu kale alanının hemen önünde kontrol eden Balotelli'nin yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'tan döndü.

38. dakikada Mounir ceza alanına girmeden ortaladığı topa penaltı noktasının önünden Nshimirimana kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İsmail Şencan, Ertaç Özbir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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