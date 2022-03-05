Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.03.2022 18:18
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal GölenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan (Dk. 78 Yalçın Kayan), Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Moubandje (Dk. 80 Berkan Emir), Tannane (Dk. 73 Jahovic), Cherif Ndiaye, Di Santo (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan (Dk. 78 Yalçın Kayan), Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Moubandje (Dk. 80 Berkan Emir), Tannane (Dk. 73 Jahovic), Cherif Ndiaye, Di Santo (Dk. 46 Halil Akbunar)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Fall (Dk. 66 Umut Bozok), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 89 Rayane Aabid), Hajradinovic (Dk. 89 Spajic), Mortadha, Muleka (Dk. 82 Ahmet Emin Engin)

Goller: Dk. 5 ve 48 Muleka, Dk. 79 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 7 Di Santo, Dk. 81 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Aytaç Kara, Dk. 62 Angel, Dk. 82 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 71 Muleka, Dk. 86 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+9 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Kasımpaşa tekrar öne geçti. Ceza sahası dışından topu kaleye göndermek isteyen Evren Eren Elmalı'nın attığı şutta meşin yuvarlak savunma oyuncularından sekti. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Muleka, sol tarafa ilerleyip kaleci İrfan Can'ı geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

74. dakikada Umut Bozok'un ceza sahasına girerken attığı şutta kaleci İrfan Can topu kurtardı.

79. dakikada Göztepe'de Atınç Nukan ve Moubandje'nin sakatlıkları nedeniyle oyun dışına çıktığı sırada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-3

81. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Cherif Ndiaye, savunma oyuncularına rağmen topu filelere gönderdi: 2-3

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Atınç Nukan, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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