Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.03.2022 21:29
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin GözütokGaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Caulker, Furkan Soyalp, Tosca, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Sagal, MaximAtakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro, Boudjemaa,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Caulker, Furkan Soyalp, Tosca, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Sagal, Maxim

Atakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, Adekugbe, El Kaabi, Burak Öksüz, Sadık Baş (Dk. 23 Emre Kaplan), Diouf

Goller: Dk. 5 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 20 Ribeiro, Dk. 29 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 40 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Maxim'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

20. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşunda, Lobjanidze'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

29. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine pasında topu kontrol eden El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

33. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Hatayspor: 2 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Hatayspor: 2 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1- Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1- Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)

Furkan Soyalp, Hüseyin Göçek, Onur Ergün, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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