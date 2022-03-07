Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Kalyon
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Caulker, Furkan Soyalp, Tosca, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Sagal, Maxim
Atakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, Adekugbe, El Kaabi, Burak Öksüz, Sadık Baş (Dk. 23 Emre Kaplan), Diouf
Goller: Dk. 5 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 20 Ribeiro, Dk. 29 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 40 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Maxim'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
20. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşunda, Lobjanidze'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
29. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine pasında topu kontrol eden El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
33. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kaynak: AA
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