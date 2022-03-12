Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.03.2022 20:05
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf BozdoğanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, CorneliusGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Obinna,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Obinna, Aytaç Kara, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Ndiaye, Di Santo

Goller: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 43 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 34 Nwakame, Dk. 37 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Uğurcan Çakır, Dk. 45 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk. 33 Aytaç Kara (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

14. dakikada Cornelius'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta çıktı.

21. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında topla buluşan Cornelius'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.

23. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içindeki kalabalıkta son olarak Berkan Emir'in yakın mesafeden kafa şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

24. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

27. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Arslanagic'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ahmetcan Kaplan tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi: 0-1.

34. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 1-1.

37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi: 2-1.

43. dakikada bu kez konuk takım eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Göztepe: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Göztepe: 2 (İlk yarı)

İrfan Can Eğribayat, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Berkan Emir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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